Єврейська лікарня отримувала гроші за неіснуючих пацієнтів

Єврейська лікарня в Одесі. Фото: Одеська мерія

Аудитори перевірили фінансовий стан "Єврейської лікарні" в Одесі (міська клінічна лікарня №1). За період з січня 2020 року по червень 2024 року у медзакладі виявили порушень на 10,5 млн грн.

Про це повідомили у Південному офісі Держаудитслужби.

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Що знайшли аудитори

За даними перевірки, медики значно завищили кількість пацієнтів, які буцімто проходили комп'ютерну томографію. В результаті, за ненадані послуги лікарня отримала 119 тис. грн. Також під час пандемії COVID-19 медичним командам, які боролися з цим захворюванням, "дописали" зайвий місяць роботи. Через це установі безпідставно заплатили майже 2,5 млн грн.

Крім того, у лікарні виявили нестачу матеріальних цінностей на суму у 32,7 тис. грн. Також орендарі недоплатили медзакладу 111,8 тис. грн.

Матеріали ревізії передали до СБУ, Бюро економічної безпеки та Одеської міськради.

Нагадаємо, Єврейською лікарнею керує Євген Григор'єв. Його призначили на посаду у 2018 році, до того він близько року очолював міський департамент охорони здоров'я.

Інші лікарняні скандали на Одещині

Нагадаємо, в одеській МСЕК та міських лікарнях викрили злочинну групу, яка за гроші оформляла інвалідність військовозобов'язаним. У медзакладах провели 28 обшуків, вилучили понад 80 тис. доларів і три автівки преміумкласу. Також стало відомо, що медсестра, яка працювала у МСЕК і ВЛК, не задекларувала нерухомість у центрі Одеси на 4,5 млн грн.

Раніше в Одеському онкодиспансері викрили лікарку, яка звітувала про фантастичну кількість зроблених рентгенів і УЗД, щоби отримувати більшу зарплату.