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Одесской больнице платили за несуществующих пациентов — детали

30 октября 2024 11:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Еврейская больница получала деньги за несуществующих пациентов
Еврейская больница в Одессе. Фото: Одесская мэрия
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Аудиторы проверили финансовое состояние Еврейской больницы в Одессе (городская клиническая больница №1). За период с января 2020 по июнь 2024 года в медучреждении выявили нарушений на 10,5 млн грн.

Об этом сообщили в Южном офисе Госаудитслужбы.

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По данным проверки, медики значительно завысили количество пациентов, якобы проходивших компьютерную томографию. В результате за неоказанные услуги больница получила 119 тыс. грн. Также во время пандемии COVID-19 медицинским командам, боровшимся с этим заболеванием, "дописали" лишний месяц работы. Поэтому учреждению безосновательно заплатили почти 2,5 млн грн.

Кроме того, в больнице обнаружили нехватку материальных ценностей на сумму 32,7 тыс. грн. Также арендаторы недоплатили медучреждению 111,8 тыс. грн.

Материалы ревизии передали в СБУ, Бюро экономической безопасности и Одесский горсовет.

Напомним, Еврейской больницей руководит Евгений Григорьев. Его назначили на должность в 2018 году, до этого он около года возглавлял городской департамент здравоохранения.

Другие больничные скандалы в Одесской области

Напомним, в одесской МСЭК и городских больницах разоблачили преступную группу, которая за деньги оформляла инвалидность военнообязанным. В медучреждениях провели 28 обысков, изъяли более 80 тыс. долларов и три автомобиля премиум-класса. Также стало известно, что работавшая в МСЭК и ВЛК медсестра не задекларировала недвижимость в центре Одессы на 4,5 млн грн.

Ранее в Одесском онкодиспансере разоблачили врача, который отчитывался о фантастическом количестве сделанных рентгенов и УЗИ, чтобы получать большую зарплату.

Одесса больницы Новости Одессы аудит проверки

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