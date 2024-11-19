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Одесская детская больница растратила 2,6 млн — куда делись деньги

19 ноября 2024 11:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В одесской детской больнице нашли нарушения почти на 3 млн
Работник детской больницы за работой. Фото: иллюстративное/Одесская мэрия
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Аудиторы провели ревизию в одесской детской больнице №3. Проверка выявила нарушений на 2,6 млн. грн. Выяснилось, что администрация завышала доплаты и незаконно списывала медикаменты.

Об этом сообщили в Южном офисе Госаудитслужбы.

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Что известно

Аудиторы обнаружили, что 1,8 млн. больница переплатила своим работникам. В частности, доплаты за работу с больными COVID-19 производились в завышенном размере. Кроме того, администрация необоснованно повышала должностные оклады и устанавливала надбавки.

Также проверка установила нарушение законов при списании медикаментов, лекарственных средств и продуктов питания. Это привело к потерям более чем на 30 тыс. грн.

Благодаря мерам аудиторов заведение возместило нарушения почти на 2,2 млн грн.

Какие будут санкции

По трем чиновникам больницы аудиторы составили админпротоколы. Им грозят штрафы. В то же время материалы ревизии направили в полицию.

Напомним, по данным аудита, медики Еврейской больницы в Одессе получали деньги за несуществующих пациентов. Также в областной ветеринарной больнице назначались премии за борьбу с болезнями юристам и бухгалтерам.

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