Одеська інфекційна лікарня отримала нове обладнання для якісної діагностики

Лікар в діагностичному кабінеті. Фото: Одеська міська рада

Після реконструкції та благоустрою території міська клінічна інфекційна лікарня Одеси отримала нове сучасне медичне обладнання. Це дозволить надавати пацієнтам якіснішу медичну допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Яке обладнання отримала лікарня

Палатний рентгенологічний апарат IMAX, забезпечує високу якість зображення та обладнаний системою цифрового перетворення рентгенівських знімків, призначений для діагностики пацієнтів дитячих відділень лікарні.

Крім того, до обладнання лікарні придбана сучасна портативна ультразвукова система експерт-класу Esaote, яка може використовуватися для обстежень пацієнтів безпосередньо в палатах.

Нове обладнання в одеській лікарні. Фото: Одеська міська рада

Нове діагностичне обладнання лікарні також поповнилось коагулографом, бактеріологічним, біохімічним та гематологічним аналізаторами, що забезпечує якісну функціональну та лабораторну діагностику на європейському рівні.

Зазначимо, попри воєнний час, міські лікарні Одеси продовжують модернізувати свої системи електропостачання та киснепостачання. У міській клінічній лікарні №1 успішно завершені роботи з будівництва трансформаторної підстанції. Також тривають роботи з підключенням до інженерних мереж з введенням в експлуатацію.

Також ми писали, що обласна психіатрична лікарня №2 отримала важливу допомогу зі Сполучених Штатів Америки. Завдяки співпраці з Благодійним фондом Razom for Ukraine медичному закладу було надано необхідне обладнання для своєї роботи.