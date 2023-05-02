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Одеські лікарні модернізують системи електро- та киснепостачання

2 травня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські лікарні модернізують системи електро- та киснепостачання
Киснева станція в одеській лікарні. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Попри воєнний час, міські лікарні Одеси продовжують модернізувати свої системи електропостачання та киснепостачання. У міській клінічній лікарні №1 успішно завершені роботи з будівництва трансформаторної підстанції. Також тривають роботи з підключенням до інженерних мереж з введенням в експлуатацію.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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У міській клінічній лікарні №11 встановлено додаткову кисневу станцію. Наразі проводиться процес її підключення до централізованого подавання кисню в різні відділення лікарні, включаючи операційні, відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Система електропостачання в одеській лікарні. Фото: Одеська міська рада
Система електропостачання в одеській лікарні. Фото: Одеська міська рада

Крім того, минулого року в міській клінічній інфекційній лікарні встановлено додатковий кріоциліндр на 3 тонни, що покращить зберігання медичних препаратів та іншого обладнання. Попри труднощі, міські лікарні Одеси продовжують підвищувати рівень своєї медичної техніки, щоб забезпечити належне лікування своїм пацієнтам.

Нагадаємо, на Одещині та в інших південних регіонах стартував благодійний проєкт Ukraine to power. Ця програма передбачає підключення батарей в дитячих садочках та медичних закладах. 

Також ми писали, що обласна психіатрична лікарня №2 отримала важливу допомогу зі Сполучених Штатів Америки. Завдяки співпраці з Благодійним фондом Razom for Ukraine медичному закладу було надано необхідне обладнання для своєї роботи.

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