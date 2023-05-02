Одесские больницы модернизируют системы электро- и кислородоснабжения

Кислородная станция в одесской больнице. Фото: Одесский городской совет

Несмотря на военное время, городские больницы Одессы продолжают модернизировать свои системы электроснабжения и кислорода. В городской клинической больнице №1 успешно завершены работы по строительству трансформаторной подстанции. Также продолжаются работы по подключению к инженерным сетям с вводом в эксплуатацию.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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В городской клинической больнице №11 установлена дополнительная кислородная станция. В настоящее время проводится процесс ее подключения к централизованной подаче кислорода в различные отделения больницы, включая операционные, отделения реанимации и интенсивной терапии.

Система электроснабжения в одесской больнице. Фото: Одесский городской совет

В прошлом году в городской клинической инфекционной больнице установлен дополнительный криоцилиндр на 3 тонны, что улучшит хранение медицинских препаратов и другого оборудования. Несмотря на трудности, городские больницы Одессы продолжают повышать уровень своей медицинской техники, чтобы обеспечить надлежащее лечение своим пациентам.

Напомним, в Одесской области и в других южных регионах стартовал благотворительный проект Ukraine to power. Эта программа предусматривает подключение батарей в детских садах и медицинских заведениях.

Также мы писали, что областная психбольница №2 получила важную помощь из Соединенных Штатов Америки. Благодаря сотрудничеству с Благотворительным фондом Razom for Ukraine, медицинскому учреждению было предоставлено необходимое оборудование для своей работы.