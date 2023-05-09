Одесская инфекционная больница получила новое оборудование для качественной диагностики
После реконструкции и благоустройства территории городская клиническая инфекционная больница Одессы получила новое современное медицинское оборудование. Это позволит оказывать пациентам более качественную медицинскую помощь.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Какое оборудование получила больница
Палатный рентгенологический аппарат IMAX обеспечивает высокое качество изображения и оборудован системой цифрового преобразования рентгеновских снимков, предназначенный для диагностики пациентов детских отделений больницы.
Кроме того, в оборудование больницы приобретена современная портативная ультразвуковая система эксперт-класса Esaote, которая может использоваться для обследований пациентов непосредственно в палатах.
Новое диагностическое оборудование больницы пополнилось коагулографом, бактериологическим, биохимическим и гематологическим анализаторами, что обеспечивает качественную функциональную и лабораторную диагностику на европейском уровне.
Отметим, несмотря на военное время городские больницы Одессы продолжают модернизировать свои системы электроснабжения и кислорода. В городской клинической больнице №1 успешно завершены работы по строительству трансформаторной подстанции. Также продолжаются работы по подключению к инженерным сетям с вводом в эксплуатацию.
Также мы писали, что областная психбольница №2 получила важную помощь из Соединенных Штатов Америки. Благодаря сотрудничеству с Благотворительным фондом Razom for Ukraine, медицинскому учреждению было предоставлено необходимое оборудование для своей работы.