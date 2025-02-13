Одеську юракадемію передають ОНУ ім. Мечникова - деталі

Національний університет «Одеська юридична академія». Фото: Слово

Рішенням Кабінету Міністрів України Юридичну академію передано до Одеського національного університета ім. Мечникова. Остаточно об'єднати освітні заклади планують поступово впродовж 2025 року.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Читайте також:

Що зміниться

Здобувачі освіти, які навчаються в Національному університеті "Одеська юридична академія" продовжать навчання за тими самими освітніми програмами, на які вони вступили. Крім цього, жодних змін в сфері фінансових відносин для студентів не передбачають (обіцяють зберігти бюджетні місця, а вартість контрактів залишити незмінною). Склад викладачів також оновлювати не планують, запевняють в Уряді. А для передання майна нового укрупненого університету створять комісію з реорганізації на чолі з ректором Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

Що відомо про Одеську юракадемію

Заклад заснували як академію у 1997 році на базі Юридичного інституту Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Він має вищій рівень акредитації та випускає фахівців з-понад 12 спецаільностей. Здійснює підготовку понад 16 тисяч студентів і 200 аспірантів на всіх рівнях вищої освіти. Викладання в університеті ведеться українською, англійською, німецькою та французькою мовами. Довгий час її очолював Сергій Ківалов, а пізніше він став її почесним Президентом.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про визнання якості освіти українських моряків на міжнародному рівні. А також про те, чому школи в Одеській області зачинили на карантин.