Одеську юракадемію передають ОНУ ім. Мечникова - деталі

Одеська юракадемія стала частиною університету Мечникова — деталі
Рішенням Кабінету Міністрів України Юридичну академію передано до Одеського національного університета ім. Мечникова. Остаточно об'єднати освітні заклади планують поступово впродовж 2025 року.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Що зміниться
Здобувачі освіти, які навчаються в Національному університеті "Одеська юридична академія" продовжать навчання за тими самими освітніми програмами, на які вони вступили. Крім цього, жодних змін в сфері фінансових відносин для студентів не передбачають (обіцяють зберігти бюджетні місця, а вартість контрактів залишити незмінною). Склад викладачів також оновлювати не планують, запевняють в Уряді. А для передання майна нового укрупненого університету створять комісію з реорганізації на чолі з ректором Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.
Що відомо про Одеську юракадемію
Заклад заснували як академію у 1997 році на базі Юридичного інституту Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Він має вищій рівень акредитації та випускає фахівців з-понад 12 спецаільностей. Здійснює підготовку понад 16 тисяч студентів і 200 аспірантів на всіх рівнях вищої освіти. Викладання в університеті ведеться українською, англійською, німецькою та французькою мовами. Довгий час її очолював Сергій Ківалов, а пізніше він став її почесним Президентом.
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