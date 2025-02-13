Одесскую юракадемию передают ОНУ им. Мечникова - детали

Национальный университет "Одесская юридическая академия". Фото: Слово

Решением Кабинета Министров Украины Юридическая академия передана Одесскому национальному университету им. И.И. Мечникова. Окончательно объединить образовательные учреждения планируют постепенно в течение 2025 года.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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Что изменится

Соискатели образования, которые учатся в Национальном университете "Одесская юридическая академия" продолжат обучение по тем же образовательным программам, на которые они поступили. Кроме этого, никаких изменений в сфере финансовых отношений для студентов не предусматривают (обещают сохранить бюджетные места, а стоимость контрактов оставить неизменной). Состав преподавателей также обновлять не планируют, уверяют в Правительстве. А для передачи имущества нового укрупненного университета создадут комиссию по реорганизации во главе с ректором Одесского национального университета им.

Что известно об Одесской юракадемии

Учреждение было учреждено как академию в 1997 году на базе Юридического института Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова. Оно имеет высший уровень аккредитации и выпускает специалистов более чем 12 различных направлений. Осуществляет подготовку более 16 тысяч студентов и 200 аспирантов на всех уровнях высшего образования. Преподавание в университете ведется на украинском, английском, немецком и французском языках. Долгое время ее возглавлял Сергей Кивалов, а позже стал ее почетным Президентом.

Напомним, недавно мы писали о признании качества образования украинских моряков на международном уровне. А также о том, почему школы в Одесской области закрыли на карантин.