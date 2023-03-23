Одеська компанія постачала в рф сировину для виробництва лазерних прицілів
Компанія з Одеси, що спеціалізується на виробництві високоякісних інертних газів, потрапила під підозру Служби безпеки України у співпраці з росією. За даними СБУ, ця фірма постачала ворогові сировину для виробництва лазерних прицілів для військового застосування.
Про це повідомляє Управління СБ Україні в Одеській області.
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Унікальні спроможності компанії полягають у можливості доведення очищення інертних газів до понад 90%, що значно вище, ніж місцеві заводи на території рф, які дають лише 60% очистки.
Керівництво компанії, формально перепродали активи кіпрській фірмі та найняли для управління український менеджмент. Також товар продавали через "третю" структуру.
"Для безперешкодного вивезення сировини замовникам до рф у березні минулого року російські бенефіціари зареєстрували афілійовану комерційну структуру на Близькому Сході. Саме ця фірма надалі закуповувала товар у представників одеського підприємства та переправляла його до росії", — йдеться в повідомленні СБУ.
Яке покарання чекає на керівника компанії
Наразі керівнику українського підприємства повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).
Санкції першої статті караються штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.
Тим часом за діяння в рамках пособництво державі-агресору передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, колишній мешканець Одеси, наразі переховується у тимчасово окупованому Донецьку за підривну діяльність проти України. Зловмисник створив Телеграм-канал "прізрак новоросії", де закликав до збору грошей на підтримку російських окупаційних угруповань рф.