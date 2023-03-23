Одесская компания поставляла в рф сырье для производства лазерных прицелов

Владелец компании может попасть за решетку на 12 лет

Компания из Одессы, специализирующаяся на производстве высококачественных инертных газов, подверглась подозрению Службы безопасности Украины в сотрудничестве с россией. По данным СБУ, эта фирма поставляла врагу сырье для производства лазерных прицелов для военного применения.

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Одесской области.

Уникальные возможности компании заключаются в возможности доведения очистки инертных газов до более 90%, что значительно выше, чем местные заводы на территории россии, которые дают только 60% очистки.

Руководство компании формально перепродали активы кипрской фирме и наняли для управления украинский менеджмент. Также товар продавали через "третью" структуру.

"Для беспрепятственного вывоза сырья заказчикам в рф в марте прошлого года российские бенефициары зарегистрировали аффилированную коммерческую структуру на Ближнем Востоке. Именно эта фирма в дальнейшем закупала товар у представителей одесского предприятия и переправляла его в россию", — говорится в сообщении СБУ.

Какое наказание ждет руководителя компании

В настоящее время руководителю украинского предприятия доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Санкции первой статьи наказываются штрафом до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества.

Между тем за деяние в рамках пособничества государству-агрессору предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без такового.

Напомним, бывший житель Одессы сейчас скрывается во временно оккупированном Донецке за подрывную деятельность против Украины. Злоумышленник создал Телеграмм-канал "Привидение новороссии", где призвал к сбору денег в поддержку российских оккупационных группировок рф.