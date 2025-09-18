Одеса купить нові авто Toyota Corolla для міськвиконкому

Автівки стоять на парковці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі готуються придбати десять нових автомобілів Toyota Corolla для автогосподарства міськвиконкому. Нині половина парку складається зі старих ВАЗів та "Волг", які експлуатують по 15-20 років. Їхнє утримання називають занадто дорогим.

Про це Новини.LIVE дізналися під час засідання транспортної комісії.

Реклама

Читайте також:

Скільки витратять

В Одеській міськраді розглянуть проєкт рішення про закупівлю десяти нових автомобілів Toyota Corolla вартістю 9,9 мільйона гривень. Машини планують передати комунальній установі "Автотранспортне господарство міськвиконкому". У пояснювальній записці йдеться, що майже половина автопарку нині складається з ВАЗів та "Волг" 2000-2010 років випуску. Понад 60% транспорту експлуатуються вже 15-20 років. Їх утримання назвали економічно невигідним через високі витрати на паливо, ремонти та брак запчастин.

Закупівлю внесли до програми "Безпека дорожнього руху в місті Одесі" на 2025 рік. Її фінансування планують збільшити до 300,7 млн грн, а загальний бюджет програми до 2028 року складе понад 6 млрд грн. На транспортній комісії повідомили, що з експлуатації спишуть 34 старі авто. Водночас на нові машини, окрім технічного обслуговування, упродовж п’яти років не витрачатимуть додаткових коштів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі винесли на обговорення питання "Молодіжного хабу". Також ми писали про те, в яких містах подорожчали однушки.