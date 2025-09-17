Відео
Головна Одеса Два млн. на молодіжний хаб в Одесі — проєкт знову на обговоренні

Два млн. на молодіжний хаб в Одесі — проєкт знову на обговоренні

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 12:04
Молодіжний центр в Одесі: нова спроба виділити 40 мільйонів
Будівля молодіжного ХАБу. Фото: скриншот із Google Maps

В Одесі знову заговорили про "молодіжний хаб". Проєкт уже критикували на попередній сесії, однак чиновники знову винесли його на розгляд. За попередніми підрахунками його вартість може обійтися міському бюджету приблизно в 2 мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися комісії з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями.

Читайте також:

Що планують робити

24 вересня на сесії Одеської міськради планують повторно розглянути проєкт "молодіжного центру" на Успенській, 83/85. Будівлю площею 1200 квадратних метрів хочуть відремонтувати коштом міста. Спочатку обіцяли залучити грантові гроші, щоб зменшити навантаження на бюджет у воєнний час. У підсумку отримали лише один грант від ПРООН на 140 тисяч доларів, та й то з умовою співфінансування — місто мусить додати ще 2 мільйони гривень.

Тим часом підрядники вже підписали угоди, і план робіт починають з ремонту протікаючого даху. Через вік будівлі витрати можуть зрости. Дискусії точаться навколо того, чи зможе комунальна структура, якій доручили об’єкт, якісно реалізувати проєкт. Депутати нагадали: в Одесі вже є 17 молодіжних центрів, але більшість із них у занедбаному стані. Немає і чіткого економічного обґрунтування: скільки коштів піде на утримання нового хабу та скільки людей ним реально користуватимуться. За задумом, у майбутньому центрі обіцяють зробити онлайн-броювання залів, коворкінги та конференц-простори, а також інклюзивні умови.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині планують звести укриття для співробітників і відвідувачів експертно-криміналістичного центру МВС. Також ми повідомляли, що поліція охорони Одещини планує купити авто за завищеними цінами.

Одеса ремонт гроші Одеська область Новини Одеси бюджет
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
