Молодежный центр в Одессе: новая попытка выделить 40 миллионов

Здание молодежного ХАБа. Фото: скриншот из Google Maps

В Одессе снова заговорили о "молодежном хабе". Проект уже критиковали на предыдущей сессии, однако чиновники снова вынесли его на рассмотрение. По предварительным подсчетам его стоимость может обойтись городскому бюджету примерно в 2 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали комиссии по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями.

Что планируют делать

24 сентября на сессии Одесского горсовета планируют повторно рассмотреть проект "молодежного центра" на Успенской, 83/85. Здание площадью 1200 квадратных метров хотят отремонтировать за счет города. Сначала обещали привлечь грантовые деньги, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет в военное время. В итоге получили только один грант от ПРООН на 140 тысяч долларов, да и то с условием софинансирования - город должен добавить еще 2 миллиона гривен.

Между тем подрядчики уже подписали соглашения, и план работ начинают с ремонта протекающей крыши. Из-за возраста здания расходы могут возрасти. Дискуссии идут вокруг того, сможет ли коммунальная структура, которой поручили объект, качественно реализовать проект. Депутаты напомнили: в Одессе уже есть 17 молодежных центров, но большинство из них в запущенном состоянии. Нет и четкого экономического обоснования: сколько средств пойдет на содержание нового хаба и сколько людей им реально будут пользоваться. По замыслу, в будущем центре обещают сделать онлайн-бронирование залов, коворкинги и конференц-пространства, а также инклюзивные условия.

