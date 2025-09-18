Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесская мэрия хочет купить 10 новых машин для своего автопарка

Одесская мэрия хочет купить 10 новых машин для своего автопарка

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 17:57
Одесса купит новые авто Toyota Corolla для горисполкома
Машины стоят на парковке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе готовятся приобрести десять новых автомобилей Toyota Corolla для автохозяйства горисполкома. Сейчас половина парка состоит из старых ВАЗов и "Волг", которые эксплуатируются по 15-20 лет. Их содержание называют слишком дорогим.

Об этом Новини.LIVE узнали во время заседания транспортной комиссии.

Реклама
Читайте также:

Сколько потратят

В Одесском горсовете рассмотрят проект решения о закупке десяти новых автомобилей Toyota Corolla стоимостью 9,9 миллиона гривен. Машины планируют передать коммунальному учреждению "Автотранспортное хозяйство горисполкома". В пояснительной записке говорится, что почти половина автопарка сейчас состоит из ВАЗов и "Волг" 2000-2010 годов выпуска. Более 60% транспорта эксплуатируются уже 15-20 лет. Их содержание назвали экономически невыгодным из-за высоких затрат на топливо, ремонты и нехватки запчастей.

Закупку внесли в программу "Безопасность дорожного движения в городе Одессе" на 2025 год. Ее финансирование планируют увеличить до 300,7 млн грн, а общий бюджет программы до 2028 года составит более 6 млрд грн. На транспортной комиссии сообщили, что из эксплуатации спишут 34 старых авто. В то же время на новые машины, кроме технического обслуживания, в течение пяти лет не будут тратить дополнительных средств.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе вынесли на обсуждение вопрос "Молодежного хаба". Также мы писали о том, в каких городах подорожали однушки.

Одесса деньги Одесская область городской совет Новости Одессы бюджет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации