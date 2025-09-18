Одесса купит новые авто Toyota Corolla для горисполкома

Машины стоят на парковке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе готовятся приобрести десять новых автомобилей Toyota Corolla для автохозяйства горисполкома. Сейчас половина парка состоит из старых ВАЗов и "Волг", которые эксплуатируются по 15-20 лет. Их содержание называют слишком дорогим.

Об этом Новини.LIVE узнали во время заседания транспортной комиссии.

Сколько потратят

В Одесском горсовете рассмотрят проект решения о закупке десяти новых автомобилей Toyota Corolla стоимостью 9,9 миллиона гривен. Машины планируют передать коммунальному учреждению "Автотранспортное хозяйство горисполкома". В пояснительной записке говорится, что почти половина автопарка сейчас состоит из ВАЗов и "Волг" 2000-2010 годов выпуска. Более 60% транспорта эксплуатируются уже 15-20 лет. Их содержание назвали экономически невыгодным из-за высоких затрат на топливо, ремонты и нехватки запчастей.

Закупку внесли в программу "Безопасность дорожного движения в городе Одессе" на 2025 год. Ее финансирование планируют увеличить до 300,7 млн грн, а общий бюджет программы до 2028 года составит более 6 млрд грн. На транспортной комиссии сообщили, что из эксплуатации спишут 34 старых авто. В то же время на новые машины, кроме технического обслуживания, в течение пяти лет не будут тратить дополнительных средств.

