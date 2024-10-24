З центру Одеси приберуть яскраву рекламу

Підсвічена реклама аптеки в Одесі. Фото: ілюстративне/ІнтерХім

В Одесі розробляють нові правила щодо реклами та вивісок в історичному центрі міста. Адже включення території до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вимагає збереження автентичного вигляду історичних будівель.

Про це йшлося на засіданні виконкому Одеської міськради у четвер, 24 жовтня.

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Що вирішили

За словами начальника міського управління реклами Ігоря Слюсаренка, мерія веде рекомендаційну роботу з власниками магазинів та розважальних закладів. Річ у тім, що великі рекламні оголошення на фасадах історичних будинків або дахові конструкції заборонені. Натомість підприємці можуть розміщувати вивіски площею до 3 кв. м.

"Реклама заборонена, але вивіски не заборонені. Адже вивіски побудовані на принципах мінімалізму", — зазначив Ігор Слюсаренко.

При цьому, вивіски мають бути оформлені в єдиному стилі.

Занадто яскраве

На засіданні виконкому депутат міськради Роман Сеник звернув увагу також на яскраві вивіски та підсвітку будівель.

"Перша проблема — це яскравіть і розміщення вивісок, особливо у темну пору доби. Особливо це стосується аптек, які ставлять свої зелені хрести, особливо коли аптека знаходиться на перехресті. Я як водій, і, думаю, багато хто, плутають світлофор з цим зеленим хрестом ", — сказав він.

Мер Одеси Геннадій Труханов погодився з тим, що підсвітку, особливо зелену, варто контролювати.

"Розберіться у деталях, і підготуйте пропозиції, що з цим робити", — заявив міський голова.

Нагадаємо, в Одесі прибрали російськомовну вивіску з фасаду історичного готелю "Пасаж". Також в історичному центрі міста зруйнували частину будинку.