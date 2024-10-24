Из центра Одессы уберут яркую рекламу

Одесская мэрия снова берется за рекламу в центре — что пойдет под снос
В Одессе разрабатывают новые правила рекламы и вывесок в историческом центре города. Ведь включение территории в список Всемирного наследия ЮНЕСКО требует сохранения подлинного вида исторических зданий.
Об этом шла речь на заседании исполкома Одесского горсовета в четверг, 24 октября.
Что решили
По словам начальника городского управления рекламы Игоря Слюсаренко, мэрия ведет рекомендательную работу с владельцами магазинов и развлекательных заведений. Дело в том, что большие рекламные объявления на фасадах исторических домов или кровельные конструкции запрещены. А предприниматели могут размещать вывески площадью до 3 кв. м.
"Реклама запрещена, но вывески не запрещены. Вывески ведь построены на принципах минимализма", — отметил Игорь Слюсаренко.
При этом вывески должны быть оформлены в едином стиле.
Слишком яркое
На заседании исполкома депутат горсовета Роман Сеник обратил внимание на яркие вывески и подсветку зданий.
"Первая проблема — это яркость и размещение вывесок, особенно в темное время суток. Особенно это касается аптек, которые ставят свои зеленые кресты, особенно когда аптека находится на перекрестке. Я как водитель, и, думаю, многие путают светофор с этим зеленым крестом”, — сказал он.
Мэр Одессы Геннадий Труханов согласился с тем, что подсветку, особенно зеленую, следует контролировать.
"Разберитесь в деталях, и подготовьте предложения, что с этим делать", — заявил городской голова.
Напомним, в Одессе убрали русскоязычную вывеску с фасада исторической гостиницы "Пассаж". Также в историческом центре города была разрушена часть дома.
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