Одеська міськрада ледь не придбала генератори на півтора мільйона дорожче

За генератори мали заплатити понад вісім мільйонів

Одна з комунальних установ Одеської міської ради уклала договір на придбання дизельних генераторів. Втім у сумі було закладено ПДВ, а оподаткування на такий товар наразі в країні знято.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

"На сьогодні операції з постачання генераторів на митній території України звільнені від оподаткування незалежно від дати їх виготовлення чи придбання на митній території або ввезення на митну територію країни", — йдеться в повідомленні.

Прокурори спрямували лист Замовнику торгів із зазначенням виявлених порушень та необхідності їх усунення. За результатами розгляду запиту прокурора, вартість договорів зменшено на розмір попередньо визначеного ПДВ на суму майже 1,5 млн гривень.

Компенсація за генератори

Нагадаємо, в Одесі з міського бюджету компенсують частину грошей, витрачених на купівлю генераторів. ОСББ які перші подали заявки, вже отримують кошти. Закупівля генераторів допоможе живити котельні, помпи для води та, залежно від потужності, ліфти й світло у під’їздах. ОСББ та ЖСК можуть розраховувати на 70% вартості. На співфінансування програми не можуть розраховувати будинки, які отримають послуги від керуючих компаній, адже ці багатоповерхівки не є юридичними особами.

Тим часом в Одеській області може з’явитись мінівиробництво генераторів. Це необхідно, аби їх ціни на ринку не зросли. Про це повідомив кореспонденту Новини.LIVE ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Деталі читайте в матеріалі.