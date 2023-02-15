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Одесский горсовет чуть не приобрел генераторы на полтора миллиона дороже

15 февраля 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесский горсовет чуть не приобрел генераторы на полтора миллиона дороже
За генераторы должны были заплатить более восьми миллионов
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одно из коммунальных учреждений Одесского городского совета заключило договор на приобретение дизельных генераторов. Впрочем, в сумме был заложен НДС, а налогообложение на такой товар в стране снято.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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"На сегодня операции по поставке генераторов на таможенной территории Украины освобождены от налогообложения независимо от даты их изготовления или приобретения на таможенной территории или ввоза на таможенную территорию страны", — говорится в сообщении.

Прокуроры направили письмо Заказчику торгов с указанием выявленных нарушений и необходимости их устранения. По результатам рассмотрения запроса прокурора, стоимость договоров уменьшена на размер предварительно определенного НДС на сумму почти 1,5 млн гривен.

Компенсация за генераторы

Напомним, в Одессе из городского бюджета компенсируют часть денег, потраченных на покупку генераторов. ОСМД, которые первые подали заявки, уже получают средства. Закупка генераторов поможет питать котельные, насосы для воды и в зависимости от мощности лифты и свет в подъездах. ОСМД и ЖСК могут рассчитывать на 70% стоимости. На софинансирование программы не могут рассчитывать дома, которые получат услуги от управляющих компаний, ведь эти многоэтажки не являются юридическими лицами.

Между тем, в Одесской области может появиться минипроизводство генераторов. Это необходимо, чтобы их цены на рынке не выросли. Об этом сообщил корреспонденту Новини.LIVE экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Подробности читайте в материале.

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