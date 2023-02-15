Одесский горсовет чуть не приобрел генераторы на полтора миллиона дороже

За генераторы должны были заплатить более восьми миллионов

Одно из коммунальных учреждений Одесского городского совета заключило договор на приобретение дизельных генераторов. Впрочем, в сумме был заложен НДС, а налогообложение на такой товар в стране снято.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

"На сегодня операции по поставке генераторов на таможенной территории Украины освобождены от налогообложения независимо от даты их изготовления или приобретения на таможенной территории или ввоза на таможенную территорию страны", — говорится в сообщении.

Прокуроры направили письмо Заказчику торгов с указанием выявленных нарушений и необходимости их устранения. По результатам рассмотрения запроса прокурора, стоимость договоров уменьшена на размер предварительно определенного НДС на сумму почти 1,5 млн гривен.

Компенсация за генераторы

Напомним, в Одессе из городского бюджета компенсируют часть денег, потраченных на покупку генераторов. ОСМД, которые первые подали заявки, уже получают средства. Закупка генераторов поможет питать котельные, насосы для воды и в зависимости от мощности лифты и свет в подъездах. ОСМД и ЖСК могут рассчитывать на 70% стоимости. На софинансирование программы не могут рассчитывать дома, которые получат услуги от управляющих компаний, ведь эти многоэтажки не являются юридическими лицами.

Между тем, в Одесской области может появиться минипроизводство генераторов. Это необходимо, чтобы их цены на рынке не выросли. Об этом сообщил корреспонденту Новини.LIVE экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Подробности читайте в материале.