В Одеській міськраді зникла депутатська група

Депутат Одеської міськради Олександр Едельман. Фото: Facebook

Депутатська група "За життя і мир" в Одеській міськраді припинила своє існування. Втім, відбулося це за технічних причин. Група об'єднувала колишніх членів забороненої "Опозиційної платформи — За життя".

Про це стало відомо на сесії Одеської міськради у середу, 4 грудня.

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Лави групи залишив депутат Олександр Едельман. Після цього у ній залишилося лише четверо учасників. За регламентом, цього замало для діяльності депутатської групи. Тому секретар міськради Ігор Коваль повідомив про припинення її існування.

Історія зникнення

На виборах до Одеської міськради у 2020 році за ОПЗЖ проголосували понад 46 тис. виборців (23,6%). Таким чином партія утворила другу за чисельністю фракцію у складі 18 депутатів. Після початку повномасштабного вторгнення РФ діяльність партії призупинили рішенням Мінюсту, а у вересні 2022 року вона була остаточно заборонена судом. Колишні партійці в Одеській міськраді залишили її лави. Частина з них — 10 депутатів — увійшли до складу нової фракції зі схожою назвою, "За життя і мир".

На момент розпуску у групі було п'ятеро депутатів: Віталій Саутьонков, Олексій Єремиця, Володимир Корнієнко, Роман Сеник і Олександр Едельман.

Нагадаємо, на сьогоднішній сесії депутатський мандат склала представниця партії "Довіряй ділам" Людмила Варавва. Також ми писали про зміни у складі Одеської районної ради.