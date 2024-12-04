В Одесском горсовете исчезла депутатская группа

Депутат Одесского горсовета Александр Эдельман. Фото: Facebook

Депутатская группа "За жизнь и мир" в Одесском горсовете прекратила свое существование. Впрочем, произошло это по техническим причинам. Группа объединяла бывших членов запрещенной "Оппозиционной платформы — При жизни".

Об этом стало известно на сессии Одесского горсовета в среду, 4 декабря.

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Ряды группы покинул депутат Александр Эдельман. После этого в ней осталось всего четверо участников. По регламенту этого мало для деятельности депутатской группы. Поэтому секретарь горсовета Игорь Коваль сообщил о прекращении его существования.

История исчезновения

На выборах в Одесский горсовет в 2020 году за ОПЗЖ проголосовали более 46 тыс. избирателей (23,6%). Таким образом, партия образовала вторую по численности фракцию в составе 18 депутатов. После начала полномасштабного вторжения РФ деятельность партии была приостановлена решением Минюста, а в сентябре 2022 года она была окончательно запрещена судом. Бывшие партийцы в Одесском горсовете покинули ее ряды. Часть из них — 10 депутатов — вошли в состав новой фракции с похожим названием, "За жизнь и мир".

На момент роспуска в группе было пять депутатов: Виталий Саутьонков, Алексей Еремица, Владимир Корниенко, Роман Сеник и Александр Эдельман.

Напомним, на сегодняшней сессии депутатский мандат сложила представительница партии "Доверяй делам" Людмила Варавва. Также мы писали об изменениях в составе Одесского районного совета.