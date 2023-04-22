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Одеська митниця проведе внутрішню перевірку: що сталося

22 квітня 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеська митниця проведе внутрішню перевірку
Черга з автомобілів на митний контроль. Фото: Уніан
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На Одеській митниці проведуть внутрішню перевірку через скандал із Рошеном. Під виглядом солодощів у вантажівках вивезли до Румунії велику партію цигарок.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.

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За інформацією відомства, перевірять дії посадовців під час переміщення товарів у вантажівці через міжнародний пункт пропуску. 

"За документами, в авто везли цукерки і вафлі, додаткові форми митного контролю застосовані не були. Згодом на території Румунії цю ж вантажівку затримали з великою партією цигарок", — йдеться у заяві. 

Постанова щодо перевірки митниці. Фото: Державна митна служба України
Постанова щодо перевірки митниці. Фото: Державна митна служба України
Постанова щодо перевірки митниці. Фото: Державна митна служба України

Деталі інциденту

Румунські митники перехопили вантажівку з України, в якій, крім кондитерських виробів Roshen, виявили близько 500 ящиків із майже 4 млн контрабандних сигарет. Сума несплачених митних зборів затриманої партії контрабандних сигарет сягає 1 млн євро. Вантаж потрапив на території сусідньої країни 24 березня і Державне бюро розслідувань перевіряє, яким чином працівники Вінницької та Одеської митниць не побачили контрабанду серед кондитерських виробів.

Що знайшли

У фургоні румунські митники виявили:

  • 3,830 млн сигарет Compliment Blue,
  • 10 тис. сигарет Kent,
  • 10 тис. сигарет Kent Crystal із маркуванням DUTY FREE,
  • 10 тис. сигарет ASHIMA без акцизних марок.

Нагадаємо, у результаті проведення слідчо-оперативних дій Службою безпеки на Одеській митниці затримано чиновника, який причетний до злочинного механізму отримання грошей за ввезення незадекларованої готівки в Україну. СБУ вже ліквідувала четверту корупційну схему на Одеській митниці лише з початку цього року.

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