Одеська митниця проведе внутрішню перевірку

Черга з автомобілів на митний контроль. Фото: Уніан

На Одеській митниці проведуть внутрішню перевірку через скандал із Рошеном. Під виглядом солодощів у вантажівках вивезли до Румунії велику партію цигарок.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.

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За інформацією відомства, перевірять дії посадовців під час переміщення товарів у вантажівці через міжнародний пункт пропуску.

"За документами, в авто везли цукерки і вафлі, додаткові форми митного контролю застосовані не були. Згодом на території Румунії цю ж вантажівку затримали з великою партією цигарок", — йдеться у заяві.

Постанова щодо перевірки митниці. Фото: Державна митна служба України

Постанова щодо перевірки митниці. Фото: Державна митна служба України

Постанова щодо перевірки митниці. Фото: Державна митна служба України

Деталі інциденту

Румунські митники перехопили вантажівку з України, в якій, крім кондитерських виробів Roshen, виявили близько 500 ящиків із майже 4 млн контрабандних сигарет. Сума несплачених митних зборів затриманої партії контрабандних сигарет сягає 1 млн євро. Вантаж потрапив на території сусідньої країни 24 березня і Державне бюро розслідувань перевіряє, яким чином працівники Вінницької та Одеської митниць не побачили контрабанду серед кондитерських виробів.

Що знайшли

У фургоні румунські митники виявили:

3,830 млн сигарет Compliment Blue,

10 тис. сигарет Kent,

10 тис. сигарет Kent Crystal із маркуванням DUTY FREE,

10 тис. сигарет ASHIMA без акцизних марок.

Нагадаємо, у результаті проведення слідчо-оперативних дій Службою безпеки на Одеській митниці затримано чиновника, який причетний до злочинного механізму отримання грошей за ввезення незадекларованої готівки в Україну. СБУ вже ліквідувала четверту корупційну схему на Одеській митниці лише з початку цього року.