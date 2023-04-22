Одесская таможня проведет внутреннюю проверку

Очередь из автомобилей на таможенный контроль. Фото: Униан

На Одесской таможне проведут внутреннюю проверку из-за скандала с "Рошеном". Под видом сладостей в грузовиках вывезли в Румынию большую партию сигарет.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

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По информации ведомства, проверят действия чиновников при перемещении товаров в грузовике через международный пункт пропуска.

"По документам, в авто везли конфеты и вафли, дополнительные формы таможенного контроля применены не были. Впоследствии на территории Румынии этот же грузовик задержали с большой партией сигарет", — говорится в заявлении.

Постановление о проверке таможни. Фото: Государственная таможенная служба Украины

Постановление о проверке таможни. Фото: Государственная таможенная служба Украины

Постановление о проверке таможни. Фото: Государственная таможенная служба Украины

Детали инцидента

Румынские таможенники перехватили грузовик из Украины, в котором, кроме кондитерских изделий Roshen, обнаружили около 500 ящиков из почти 4 млн контрабандных сигарет. Сумма неуплаченных таможенных пошлин задержанной партии контрабандных сигарет составляет 1 млн евро. Груз попал на территории соседней страны 24 марта, и Государственное бюро расследований проверяет, как работники Винницкой и Одесской таможен не увидели контрабанду среди кондитерских изделий.

Что нашли

В фургоне румынские таможенники обнаружили:

3,830 млн сигарет Compliment Blue,

10 тыс. сигарет Kent,

10 тыс. сигарет Kent Crystal с маркировкой DUTY FREE,

10 тыс. сигарет ASHIMA без акцизных марок.

Напомним, в результате проведения следственно-оперативных действий Службой безопасности на Одесской таможне задержан чиновник, который причастен к преступному механизму получения денег за ввоз незадекларированных наличных денег в Украину. СБУ уже ликвидировала четвертую коррупционную схему на Одесской таможне только с начала этого года.