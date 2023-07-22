В Одеській області ремонтують укриття

Вхід до укриття. Фото: Новини.LIVE

Одеська обласна прокуратура подала до суду 25 позовів щодо стану укриттів у регіоні. Таку кількість скарг відомство отримало за перше півріччя 2023 року.

Про це повідомив виконувач обов'язків керівника обласної прокуратури Олексій Химченко.

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За його словами, загалом предметом спору у позовах стали об'єкти цивільного захисту загальною площею 6 тисяч 960 квадратних метрів, що здатні вмістити 7 тисяч 350 осіб.

Станом на зараз більша частина, а саме — 13 позовів вже задоволені. У придатний до використання стан мають привести укриття загальною площею маже 4 тисячі квадратних метрів. Вони мають вмістити понад 4 тисячі осіб.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста повинні бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, Одеська мерія оголосила тендер для облаштування укриттів та бомбосховищ. На дрібне господарське приладдя планують витратити понад 200 тисяч гривень.