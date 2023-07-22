В Одесской области ремонтируют укрытие

Вход в укрытие. Фото: Новини. LIVE

Одесская областная прокуратура подала в суд 25 исков по состоянию укрытий в регионе. Такое количество жалоб ведомство получило за первое полугодие 2023 года.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя областной прокуратуры Алексей Химченко.

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По его словам, в целом предметом спора в исках стали объекты гражданской защиты общей площадью 6 тысяч 960 квадратных метров, способных вместить 7 тысяч 350 человек.

На сегодняшний день большая часть, а именно — 13 исков уже удовлетворены. В пригодное к использованию состояние должно привести укрытие общей площадью около 4 тысяч квадратных метров. Они должны вместить более 4 тысяч человек.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, Одесская мэрия объявила тендер для обустройства укрытий и бомбоубежищ. На мелкие хозяйственные принадлежности планируют потратить более 200 тысяч гривен.