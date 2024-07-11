Скільки призовників у розшуку на Одещині: дані Міноборони

Ухилянтів затримали у лісі. Фото: ДПСУ

За даними Міністерства оборони України, в західних областях України подано найбільше запитів до поліції на розшук чоловіків, які ухиляються від проходження військової служби. Одеська область значно відстає у цьому показнику.

Про це Новини.LIVE дізнались з даних Міноборони України.

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Статистика ухилянтів в Україні

У період з 2022 по 2024 рік в Одеській області складено 5 371 протокол за порушення правил військового обліку та псування військово-облікових документів чи їхню втрату з необережності. Щодо розшуку ухилянтів, було отримано 3 397 у період з 2023 по 2024 рік у порівнянні з 2 325 повідомленнями за 2022 рік.

Кількість звернень. Фото: NV

Лідерами є західні регіони України. У Львівській області військові комісаріати подали 85 853 запити на розшук чоловіків, у Закарпатській — 54 226, в Івано-Франківській — 33 349, в Тернопільській — 28 749, а в Хмельницькій — 20 512.

Більше про ухилянтів на Одещині

Ми писали, що житель Одещини планував забезпечити безперешкодний виїзд до Молдови чоловіку призовного віку. За свої послуги він просив 3 000 доларів, обіцяючи за них провезти того у вантажівці через КПП.

Також ми повідомляли, що на Одещині група з понад 20 призовників з різних областей України намагалась перетнути держкордон, аби потрапити до так званого Придністров'я. Усіх ухилянтів затримали поліцейські та склали на них протоколи про адміністративні правопорушення.