Сколько призывников в розыске в Одесской области: данные Минобороны

Уклонистов задержали в лесу. Фото: ГПСУ

По данным Министерства обороны Украины, в западных областях подано наибольшее количество запросов в полицию на розыск мужчин, уклоняющихся от прохождения военной службы. Одесская область значительно отстает по этому показателю.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных Минобороны Украины.

Читайте также:

Статистика уклоняющихся в Украине

В период с 2022 по 2024 год в Одесской области составлено 5 371 протокол за нарушение правил военного учета и порчу военно-учетных документов или их потерю по неосторожности. Относительно розыска уклонистов, было получено 3 397 в период с 2023 по 2024 год по сравнению с 2 325 сообщениями за 2022 год.

Количество обращений. Фото: NV

Лидерами являются западные регионы Украины. Во Львовской области военные комиссариаты подали 85 853 запроса на розыск мужчин, в Закарпатской — 54 226, в Ивано-Франковской — 33 349, в Тернопольской — 28 749, а в Хмельницкой — 20 512.

Больше об уклонистах в Одесской области

Мы писали, что житель Одесской области планировал обеспечить беспрепятственный выезд в Молдову мужчине призывного возраста. За свои услуги он просил 3 000 долларов, обещая за них провезти его в грузовике через КПП.

Также мы сообщали, что в Одесской области группа из более 20 призывников из разных областей Украины пыталась пересечь госграницу, чтобы попасть в так называемое Приднестровье. Всех уклонистов задержали полицейские и составили протоколы об административных правонарушениях.