Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесская область отстает по количеству запросов на розыск уклонистов arrow

Одесская область отстает по количеству запросов на розыск уклонистов

11 июля 2024 13:26
Верзилова Єлизавета - редактор
Сколько призывников в розыске в Одесской области: данные Минобороны
Уклонистов задержали в лесу. Фото: ГПСУ
Верзилова Єлизавета - редактор

По данным Министерства обороны Украины, в западных областях подано наибольшее количество запросов в полицию на розыск мужчин, уклоняющихся от прохождения военной службы. Одесская область значительно отстает по этому показателю.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных Минобороны Украины.

Читайте также:

Статистика уклоняющихся в Украине

В период с 2022 по 2024 год в Одесской области составлено 5 371 протокол за нарушение правил военного учета и порчу военно-учетных документов или их потерю по неосторожности. Относительно розыска уклонистов, было получено 3 397 в период с 2023 по 2024 год по сравнению с 2 325 сообщениями за 2022 год.

Уклоняющие в Украине
Количество обращений. Фото: NV

Лидерами являются западные регионы Украины. Во Львовской области военные комиссариаты подали 85 853 запроса на розыск мужчин, в Закарпатской — 54 226, в Ивано-Франковской — 33 349, в Тернопольской — 28 749, а в Хмельницкой — 20 512.

Больше об уклонистах в Одесской области

Мы писали, что житель Одесской области планировал обеспечить беспрепятственный выезд в Молдову мужчине призывного возраста. За свои услуги он просил 3 000 долларов, обещая за них провезти его в грузовике через КПП.

Также мы сообщали, что в Одесской области группа из более 20 призывников из разных областей Украины пыталась пересечь госграницу, чтобы попасть в так называемое Приднестровье. Всех уклонистов задержали полицейские и составили протоколы об административных правонарушениях.

Одесса война Минобороны Одесская область военный призыв Новости Одессы мобилизация военнообязанные уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев