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Одеська прокуратура почала розслідування атаки на зерновий термінал

12 липня 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеська прокуратура почала розслідування атаки на зерновий термінал
Зерновий термінал. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ніч на 11 липня під час обстрілу Одещини окупанти вчергове порушили закони та звичаї ведення війни. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Атака на зерновий термінал

У ніч проти 11 липня російські окупаційні війська атакували за допомогою дронів на південні території України. Таким чином, окупанти намагалися знищити зерновий термінал на Одещині. 

"Внаслідок атаки сталося займання двох припортових терміналів, зернового та паливного. Пошкоджено обладнання та проїжджі частини біля огорожі термінала та резервуарів. Вкотре, обстріл портової інфраструктури доводить, що ворог й надалі перешкоджатиме роботі "зернової ініціативи"", — йдеться в повідомленні. 

Зазначимо, в контексті перемовин про продовження дії "зернової угоди" окупанти вдались до провокативної атаки. Сьогоднішній обстріл Одещини був спрямований на демонстрування того, що Україна нездатна забезпечити безпеку портів. 

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