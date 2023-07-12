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Одесская прокуратура начала расследование атаки на зерновой терминал

12 июля 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесская прокуратура начала расследование атаки на зерновой терминал
Зерновой терминал. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ночь на 11 июля во время обстрела Одесчины оккупанты в очередной раз нарушили законы и обычаи ведения войны. Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Атака на зерновой терминал

В ночь на 11 июля российские оккупационные войска атаковали с помощью дронов на южные территории Украины. Таким образом, оккупанты пытались уничтожить зерновой терминал в Одесской области.

"В результате атаки произошло возгорание двух припортовых терминалов, зернового и топливного. Повреждены оборудование и проезжие части у забора терминала и резервуаров. В очередной раз, обстрел портовой инфраструктуры доказывает, что враг и дальше будет препятствовать работе "зерновой инициативы"", — говорится в сообщении.

Отметим, в контексте переговоров о продолжении действия "зернового соглашения" оккупанты прибегли к провокационной атаке. Сегодняшний обстрел Одесчины был направлен на демонстрирование того, что Украина не в состоянии обеспечить безопасность портов.

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