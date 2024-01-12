Одеська прокуратура повернула державі кошти за купівлю недобудови

Недобудова біля Дністра. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області повернули державі кошти, які незаконно витратив один з національних парків. Йдеться про 4,4 мільйона гривень, за які придбали недобудову на березі Дністра.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Нижньодністровський природний парк придбав недобудову для офісу під виглядом повністю готової для експлуатації. Однак по факту вона була в аварійному стані. На це витратили 4,4 мільйона гривень.

"Відповідно до експертизи будівля площею 765 квадратних метрів є незавершеним будівництвом, непридатною до експлуатації ні як житловий будинок, ні як адміністративне приміщення, без інженерних мереж, оздоблення та благоустрою прилеглої території", — йдеться у повідомленні.

Чим закінчилася справа

Наразі суд зобовʼязав громадянку, яка продала будівлю, повернути усі кошти державі. Крім того, за вказаним фактом на розгляді суду перебуває обвинувальний акт стосовно ексдиректора парка. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

Нагадаємо, в Одеській області Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило посадовця, який "заробляв" на зернотрейдерах. Працівник Укртрансбезпеки за хабар пропускав фури, які не відповідали габаритно-ваговим нормам.

Також ми писали, що в Одеському районі затримали етнічну злочинну групу. Правопорушників підозрюють у пограбуванні торгового павільйону на ринку "7 кілометр".