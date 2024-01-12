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Одесская прокуратура вернула государству средства за покупку недостроя

12 января 2024 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесская прокуратура вернула государству средства за покупку недостроя
Недостройка возле Днестра. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области вернули государству средства, незаконно израсходованные одним из национальных парков. Речь идет о 4,4 миллиона гривен, за которые приобрели недостройку на берегу Днестра.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Нижнеднестровский природный парк приобрел недостройку для офиса под видом полностью готовой для эксплуатации. Однако по факту она находилась в аварийном состоянии. На это потратили 4,4 миллиона гривен.

"Согласно экспертизе, здание площадью 765 квадратных метров является незавершенным строительством, непригодным к эксплуатации, ни как жилой дом, ни как административное помещение, без инженерных сетей, отделки и благоустройства прилегающей территории", — говорится в сообщении.

Чем закончилось дело

Суд обязал гражданку, которая продала здание, вернуть все средства государству. Кроме того, указанным фактом на рассмотрении суда находится обвинительный акт в отношении экс-директора парка. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области Государственное бюро расследований (ДБР) разоблачило чиновника, который "зарабатывал" на зернотрейдерах. Работник Укртрансбезопасности за взятку пропускал фуры, не соответствующие габаритно-весовым нормам.

Также мы писали, что в Одесском районе была задержана этническая преступная группа. Правонарушителей подозревают в ограблении торгового павильона на рынке "7 километр".

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