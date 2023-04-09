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Одеська спортсменка — срібна призерка чемпіонату України з синхронного плавання

9 квітня 2023 12:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одеська спортсменка — срібна призерка чемпіонату України з синхронного плавання
Спортсменка Владислава Кочерба. Фото: Одеська міська рада
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Одеські спортсменки виступили на чемпіонаті України з синхронного плавання. У підсумку змагань Владислава Кочерба посіла друге місце.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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У складі збірної Одеської області виступили вихованки Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву "Чорноморець" Владислава Кочерба, Софія Саруханян та Єлизавета Сєдова.

"Владислава Кочерба відмінно виконала сольну програму, поступившись тільки більш досвідченій спортсменці з Харкова, та двічі зайняла 2 місце у технічній та довільній програмах. Цим досягненням Владислава підтвердила свій нещодавній успіх на чемпіонаті України серед дорослих, який проходив у лютому, де вона здобула срібну та бронзову нагороди в сольній програмі",— йдеться у повідомленні.

Підготувала спортсменок до змагань тренерка Ольга Ніколайчук.

Нагадаємо, спортсмени з Одеської області здобули історичну перемогу на чемпіонаті України серед юніорів з вільної боротьби, який відбувся в Коростені, Житомирської області. Загалом спортсмени з Одеси здобули чотири золоті медалі, що є найкращим результатом за всю історію змагань.

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