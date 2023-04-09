Одесская спортсменка — серебряный призер чемпионата Украины по синхронному плаванию

Спортсменка Владислава Кочерба. Фото: Одесский городской совет

Одесские спортсменки выступили на чемпионате Украины по синхронному плаванию. В итоге соревнований Владислава Кочерба заняла второе место.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В составе сборной Одесской области выступили воспитанники Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Черноморец" Владислава Кочерба, София Саруханян и Елизавета Седова.

"Владислава Кочерба отлично выполнила сольную программу, уступив только более опытной спортсменке из Харькова, и дважды заняла 2 место в технической и произвольной программах. Этим достижением Владислава подтвердила свой успех на чемпионате Украины среди взрослых, где она получила серебряную и бронзовую награды в сольной программе", — говорится в сообщении.

Подготовила спортсменок к соревнованиям тренер Ольга Николайчук.

Напомним, спортсмены из Одесской области одержали историческую победу на чемпионате Украины среди юниоров по вольной борьбе, который состоялся в Коростене Житомирской области. В общей сложности спортсмены из Одессы получили четыре золотые медали, что является лучшим результатом за всю историю соревнований.