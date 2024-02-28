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Одеська залізниця залишилась без керівника — чому

28 лютого 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеська залізниця залишилась без керівника — чому
Сергій Нікулін. Фото: Facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сергій Нікулін більше не обійматиме посаду голови регіональної філії АТ УЗ "Одеська залізниця". Сьогодні, 28 лютого, він відпрацював свій останній день в галузі.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

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Звернення посадовця

У своєму зверненні він навів досягнення філії та подякував працівникам Одеської залізниці. 

"Дорогі друзі! Так, саме друзі, сьогодні я вже можу собі дозволити так звертатись до співробітників Одеської залізниці, адже сьогодні мій останній день роботи в галузі! Кажуть, що найкраще рости і розвиватися можна лише в часи випробовувань і змін. Вони гартують, нарощують шкіру, шліфують інтуїцію та розставляють по своїм місцям ворогів та друзів. Скажу відверто, ці 6 років – були саме такими", – написав екскерівник. 

Що відомо про Сергія Нікуліна 

Зазначимо, що Сергій Нікулін очолював регіональну філію "Одеська залізниця" з вересня 2018 року. До того, з вересня 2017 року, він був заступником директора з портової логістики та роботи з портами даної регіональної філії, в.о. директора якої став у червні 2018 року. За даними ЗМІ, керівнику філії не продовжили контракт.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив першого заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. Ним став Олександр Харлов, який до цього обіймав посаду просто заступника очільника ОВА.

Також ми повідомляли, четверо депутатів міської ради вирішили звільнитися зі своїх посад. Це по одному  представнику "Слуги народу" та "ОПЗЖ", а також два депутати від "Партії Шарія". 

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