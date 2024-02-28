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Одесская железная дорога осталась без руководителя — почему

28 февраля 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесская железная дорога осталась без руководителя — почему
Сергей Никулин. Фото: Facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сергей Никулин больше не будет занимать должность главы регионального филиала АО УЗ "Одесская железная дорога". Сегодня, 28 февраля, он отработал свой последний день в отрасли.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

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Обращение должностного лица

В своем обращении он привел достижения филиала и поблагодарил работников Одесской железной дороги.

"Дорогие друзья! Да, именно друзья, сегодня я уже могу себе позволить так обращаться к сотрудникам Одесской железной дороги, ведь сегодня мой последний день работы в отрасли! Говорят, что лучше расти и развиваться можно только во времена испытаний и перемен. Они закаляют, наращивают кожу, шлифуют интуицию и расставляют по своим местам врагов и друзей.

Что известно о Сергее Никулине

Отметим, что Сергей Никулин возглавлял региональный филиал "Одесская железная дорога" с сентября 2018 года. К тому же с сентября 2017 года он был заместителем директора по портовой логистике и работе с портами данного регионального филиала, и.о. директора которой стал в июне 2018 года. По данным СМИ, руководителю филиала не продлили контракт.

Напомним, Кабинет министров Украины назначил первого заместителя председателя Одесской областной военной администрации. Им стал Александр Харлов, до этого занимавший должность просто заместителя главы ОВА.

Также мы сообщали, что четверо депутатов городского совета решили уволиться со своих должностей. Это по одному представителю "Слуги народа" и "ОПЗЖ", а также два депутата от "Партии Шария".

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