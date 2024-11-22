В Одесі перекриють проїзд у центрі — зміни у русі маршруток і трамваїв

Одеський трамвай. Фото: Odesa Mass Transit

З 23 листопада в Одесі перекриють рух транспорту узвозом Віталія Блажка (колишній узвіз Маринеска). Там почнуть будувати дренажну систему, щоби запобігти замоканню та просіданню схилу під час дощів. Коли проїзд відкриють, не повідомляється.

Про це повідомили в Одеській міськраді у п'ятницю, 22 листопада.

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Через перекриття узвозу Блажка, маршрутки й трамваї змінять схеми руху.

Маршрутки №№ 168, 240, 250:

у напрямку руху до Пересипських мостів — від вул. Пастера на вул. Ольгіївську (поворот ліворуч), вул. Старопортофранківську, узвіз Ольгіївський, вул. Балківську, вул. Чорноморського козацтва і далі за маршрутами;

Маршрутки №№ 105, 121, 145, 146, 242:

у напрямку руху до Пересипських мостів — від вул. Преображенської на пров. Футуристів (пров. Маяковського), узвіз Військовий, вул. Приморську, вул. Чорноморського козацтва і далі за маршрутами;

Трамвай №7:

від вул. Чорноморського козацтва до вул. 28-ї бригади (вул. Паустовського) та у зворотному напрямку.

Крім того, буде організовано рух трамвайного маршруту №3 "16-та ст. Люстдорфської дороги — вул. Пастера" (із заїздом на Старосінну площу).

Що відбувається на узвозі

Нагадаємо, ремонт узвозу Маринеска завершили влітку 2020 року. Але вже у квітні 2022 року на проїжджій частині вулиці утворилася тріщина, а прилегла до трамвайних колій ділянка просіла. За словами віцемера Олександра Філатова, геодезичні заміри робляться щотижня і показують, що схил рухається на 1-2 міліметри.

Раніше ми повідомляли, скільки грошей виділять на ремонт узвозу.