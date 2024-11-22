Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські автобуси і трамвай змінять свої маршрути — причина arrow

Одеські автобуси і трамвай змінять свої маршрути — причина

22 листопада 2024 17:41
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі перекриють проїзд у центрі — зміни у русі маршруток і трамваїв
Одеський трамвай. Фото: Odesa Mass Transit
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

З 23 листопада в Одесі перекриють рух транспорту узвозом Віталія Блажка (колишній узвіз Маринеска). Там почнуть будувати дренажну систему, щоби запобігти замоканню та просіданню схилу під час дощів. Коли проїзд відкриють, не повідомляється.

Про це повідомили в Одеській міськраді у п'ятницю, 22 листопада.

Читайте також:

Зміни у русі транспорту

Через перекриття узвозу Блажка, маршрутки й трамваї змінять схеми руху.

Маршрутки №№ 168, 240, 250:

  • у напрямку руху до Пересипських мостів — від вул. Пастера на вул. Ольгіївську (поворот ліворуч), вул. Старопортофранківську, узвіз Ольгіївський, вул. Балківську, вул. Чорноморського козацтва і далі за маршрутами;

Маршрутки №№ 105, 121, 145, 146, 242:

  • у напрямку руху до Пересипських мостів — від вул. Преображенської на пров. Футуристів (пров. Маяковського), узвіз Військовий, вул. Приморську, вул. Чорноморського козацтва і далі за маршрутами;

Трамвай №7:

  • від вул. Чорноморського козацтва до вул. 28-ї бригади (вул. Паустовського) та у зворотному напрямку.

Крім того, буде організовано рух трамвайного маршруту №3 "16-та ст. Люстдорфської дороги — вул. Пастера" (із заїздом на Старосінну площу).

Що відбувається на узвозі

Нагадаємо, ремонт узвозу Маринеска завершили влітку 2020 року. Але вже у квітні 2022 року на проїжджій частині вулиці утворилася тріщина, а прилегла до трамвайних колій ділянка просіла. За словами віцемера Олександра Філатова, геодезичні заміри робляться щотижня і показують, що схил рухається на 1-2 міліметри.

Раніше ми повідомляли, скільки грошей виділять на ремонт узвозу.

Одеса транспорт маршрутки Новини Одеси трамвай

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:45 Варто підготуватися — якою буде погода в Україні завтра

17:41 Одеські автобуси і трамвай змінять свої маршрути — причина

17:36 Буданов висловив своє ставлення до історії України

17:35 Буданов пообіцяв покарання для всіх воєнних злочинців Росії

17:14 Обмін валюти — чи вигідно купувати долари на вихідних

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

17:02 Україна просить у США зброю проти міжконтинентальних ракет — ЗМІ

16:57 Заряджайте гаджети — на Одесу насувається потужний шторм

16:42 Підробляла документи ухилянтам — у Києві затримали голову МСЕК

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

16:28 Синоптики попередили, чого варто остерігатися цими вихідними

17:45 Варто підготуватися — якою буде погода в Україні завтра

17:41 Одеські автобуси і трамвай змінять свої маршрути — причина

17:36 Буданов висловив своє ставлення до історії України

17:35 Буданов пообіцяв покарання для всіх воєнних злочинців Росії

17:14 Обмін валюти — чи вигідно купувати долари на вихідних

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

17:02 Україна просить у США зброю проти міжконтинентальних ракет — ЗМІ

16:57 Заряджайте гаджети — на Одесу насувається потужний шторм

16:42 Підробляла документи ухилянтам — у Києві затримали голову МСЕК

16:28 Синоптики попередили, чого варто остерігатися цими вихідними

16:16 Туск назвав наслідки удару РФ балістичною ракетою по Дніпру

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2024
Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Text

20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

Text

17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

20 листопада 2024

02:35Дикі звірі Чорнобиля зустрічають осінь — заповідник показав фото