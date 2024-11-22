В Одессе перекроют проезд в центре — изменения в движении маршруток и трамваев

Одесский трамвай. Фото: Odesa Mass Transit

С 23 ноября в Одессе перекроют движение транспорта по спуску Виталия Блажко (бывший спуск Маринеско). Там начнут строить дренажную систему, чтобы предотвратить замок и проседание склона во время дождей. Когда проезд будет открыт, не сообщается.

Об этом сообщили в Одесском горсовете в пятницу, 22 ноября.

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Изменения в движении транспорта

Из-за перекрытия спуска Блажко, маршрутки и трамваи изменят схемы движения.

Маршрутки №№ 168, 240, 250:

по направлению к Пересыпским мостам — от ул. Пастеры на ул. Ольгиевскую (поворот налево), ул. Старопортофранковскую, спуск Ольгиевский, ул. Балковская, ул. Черноморского казачества и дальше по маршрутам;

Маршрутки №№ 105, 121, 145, 146, 242:

по направлению к Пересыпским мостам — от ул. Преображенская на пер. Футуристов (пер. Маяковского), спуск Военный, ул. Приморская, ул. Черноморского казачества и дальше по маршрутам;

Трамвай №7:

от ул. Черноморского казачества до ул. 28-й бригады (ул. Паустовского) и обратно.

Кроме того, будет организовано движение трамвайного маршрута №3 "16-я ст. Люстдорфской дороги — ул. Пастера" (с заездом на Старосенную площадь).

Что происходит на спуске

Напомним, ремонт спуска Маринеско был завершен летом 2020 года. Но уже в апреле 2022 года на проезжей части улицы образовалась трещина, а прилегающий к трамвайным путям участок просел. По словам вице-мэра Александра Филатова, геодезические замеры производятся еженедельно и показывают, что склон движется на 1-2 миллиметра.

Раньше мы сообщали, сколько денег выделят на ремонт спуска.