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Одеські будівлі отримали енергоефективні укриття в підвалах

27 травня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські будівлі отримали енергоефективні укриття в підвалах
Брифінг щодо облаштування укриттів. Фото: Медіацентр Україна — Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Асоціація "Одеська Житлова Спілка" успішно реалізувала спеціальний проєкт модернізації, який сприяв облаштуванню енергоефективних укриттів у підвалах 12 будівель Одеси. Їх побудували за чотири місяці й використали для цього грантові кошти. 

Про це на брифінгу розповів голова асоціації Євген Мальнєв.

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Згідно зі звітом, з початку повномасштабної війни, багатоквартирні будинки та житлово-будівельні кооперативи Одеси стикалися з проблемою відсутності укриття в багатьох підвалах, хоча самі підвали були присутні. Тож Асоціація "Одеська Житлова Спілка" вирішила розробити проєкт сховищ.

"Ми самостійно, з урахуванням досвіду Ізраїлю, простих харків’ян та фахівців харківського інституту житлово-комунального господарства розробили проєкт, яким має бути підвал, щоб його можна було використовувати як укриття. Розрахували оптимальну глибину, товщину стін, систему вентиляції, опалювання, освітлення. Що має бути у підвалі з точки зору медицини, їжі, пожежної безпеки", — розповів Євген Мальнев.

Для облаштування цих укриттів було виділено гранти від міжнародної громадської організації "Жінки за спільне майбутнє" (WECF), а також організації Habitat for Humanity International з США, які також надали фінансування для енергомодернізації будівель. Одним з важливих етапів була теплоізоляція труб, яка значно покращила температурний режим у підвалах.

Також варто зазначити, що під час блекаутів, асоціація обладнала свої підвали акумуляторами, інверторами та світлодіодними лампами. Зараз будь-яке ОСББ чи ЖБК може подати заявку до Асоціації на облаштування укриття та його енергомодернізацію.

Нагадаємо, Одеська область витратить близько 550 мільйонів гривень на облаштування шкільних укриттів до 1 вересня 2023 року. Фінансування здійснюватиметься з державного та місцевого бюджетів, а також за допомогою міжнародних донорів. 

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