Одесские здания получили энергоэффективные укрытия в подвалах

Брифинг по обустройству укрытий. Фото: Медиацентр Украина — Одесса

Ассоциация "Одесский Жилищный Союз" успешно реализовала специальный проект модернизации, способствовавший обустройству энергоэффективных укрытий в подвалах 12 зданий Одессы. Их построили через четыре месяца и использовали для этого грантовые средства.

Об этом на брифинге рассказал глава ассоциации Евгений Мальнев.

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Согласно отчету, с начала полномасштабной войны многоквартирные дома и жилищно-строительные кооперативы Одессы сталкивались с проблемой отсутствия укрытия во многих подвалах, хотя сами подвалы присутствовали. Поэтому Ассоциация "Одесский Жилищный Союз" решила разработать проект хранилищ.

"Мы самостоятельно, с учетом опыта Израиля, простых харьковчан и специалистов харьковского института жилищно-коммунального хозяйства разработали проект, которым должен быть подвал, чтобы его можно было использовать в качестве укрытия. Рассчитали оптимальную глубину, толщину стен, систему вентиляции, отопления, освещения. Что должно быть в подвале с точки зрения медицины, еды, пожарной безопасности", — рассказал Евгений Мальнев.

Для обустройства этих укрытий были выделены гранты от международной общественной организации "Женщины за общее будущее" (WECF), а также организации Habitat for Humanity International из США, также предоставивших финансирование для энергомодернизации зданий. Одним из важных этапов была теплоизоляция труб, значительно улучшившая температурный режим в подвалах.

Также стоит отметить, что во время блекаутов, ассоциация оборудовала свои подвалы аккумуляторами, инверторами и светодиодными лампами. Сейчас любое ОСМД или ЖСК может подать заявку в Ассоциацию на обустройство укрытия и его энергомодернизацию.

Напомним, Одесская область потратит около 550 миллионов гривен на обустройство школьных укрытий до 1 сентября 2023 года. Финансирование будет осуществляться из государственного и местных бюджетов, а также с помощью международных доноров.