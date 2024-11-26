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Одеські депутати і чиновники виїжджали системою "Шлях" — імена

26 листопада 2024 13:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеські депутати і чиновники їздили за кордон під час війни, хто саме
Машини на кордоні. Фото: ілюстративне/УНН
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Від початку повномасштабного вторгнення чоловіки-волонтери в Україні можуть виїжджати за кордон за допомогою системи "Шлях". Серед тих, хто скористався такою можливістю, — посадовці та депутати. 

Про це йдеться у матеріалі Центру публічних розслідувань.

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Серед тих, хто отримував дозвіл на виїзд за кордон, зокрема, колишній начальник Чорноморського управління держагентства рибного господарства Євген Камінський, посадовець Держслужби безпеки на траснпорті Василь Бондаренко, чиновник Держпродспоживслужби Олександр Шестун, податківець Максим Карпенко, митник Андрій Цуркаль та спеціаліст Держекоінспекції Ігор Грамма. 

У списках фігурує також Дмитро Жеман, який тоді займав посаду заступника міського голови Одеси. Дозволяли виїздити й людям, які, за даними розслідувачів, можуть бути родичами посадовців. Наприклад, дозвіл отримав Олександр Карачебан — чоловік з таким самим ПІБ є батьком прокурора Артема Карачебана.   

Депутати і політики

За допомогою системи "Шлях" за кордон їздили депутати Одеської міськради Олександр Іваницький та Олексій Асауленко. Крім того, межі України двічі залишав заступник голови Одеської обласної ради Олександр Урбанський.

Нагадаємо, депутатка Подільської міської ради Ірина Малохович публікувала фото і відео з відпочинку на середземноморському острові. При цьому для депутатів місцевих рад існують обмеження на виїзд за кордон. Також за кордоном перебував син начальника Одеського ТЦК.

Одеса чиновники Одеська область місцеві депутати виїзд за кордон

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