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Одесские депутаты и чиновники выезжали по системе "Шлях" — имена

26 ноября 2024 13:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесские депутаты и чиновники ездили за границу во время войны, кто именно
Машины на границе. Фото: иллюстративное/УНН
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

С начала полномасштабного вторжения мужчины-волонтеры в Украине могут выезжать за границу с помощью системы "Шлях". Среди тех, кто воспользовался такой возможностью, должностные лица и депутаты.

Об этом говорится в материале Центра публичных расследований.

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Чиновники и их родственники

Среди тех, кто получал разрешение на выезд за границу, в частности, бывший начальник Черноморского управления госагентства рыбного хозяйства Евгений Каминский, чиновник Госслужбы безопасности на транспорте Василий Бондаренко, чиновник Госпродпотребслужбы Александр Шестун, налоговик Максим Карпенко, таможенник Андрей Цуркаль и специалист Госэкоминспекции.

В списках фигурирует также Дмитрий Жеман, занимавший тогда должность заместителя городского головы Одессы. Разрешали выезжать и людям, которые, по данным расследователей, могут быть родственниками чиновников. Например, разрешение получил Александр Карачебан — мужчина с таким же ФИО является отцом прокурора Артема Карачебана.

Депутаты и политики

С помощью системы "Путь" за границу ездили депутаты Одесского горсовета Александр Иваницкий и Алексей Асауленко. Кроме того, пределы Украины дважды покидал заместитель председателя Одесского областного совета Александр Урбанский.

Напомним, депутат Подольского городского совета Ирина Малохович публиковала фото и видео с отдыха на средиземноморском острове. При этом для депутатов местных советов есть ограничения на выезд за границу. Также за границей находился сын начальника Одесского ТЦК.

Одесса чиновники Одесская область местные депутаты выезд за границу

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