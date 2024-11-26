Одесские депутаты и чиновники ездили за границу во время войны, кто именно

Машины на границе. Фото: иллюстративное/УНН

С начала полномасштабного вторжения мужчины-волонтеры в Украине могут выезжать за границу с помощью системы "Шлях". Среди тех, кто воспользовался такой возможностью, должностные лица и депутаты.

Об этом говорится в материале Центра публичных расследований.

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Чиновники и их родственники

Среди тех, кто получал разрешение на выезд за границу, в частности, бывший начальник Черноморского управления госагентства рыбного хозяйства Евгений Каминский, чиновник Госслужбы безопасности на транспорте Василий Бондаренко, чиновник Госпродпотребслужбы Александр Шестун, налоговик Максим Карпенко, таможенник Андрей Цуркаль и специалист Госэкоминспекции.

В списках фигурирует также Дмитрий Жеман, занимавший тогда должность заместителя городского головы Одессы. Разрешали выезжать и людям, которые, по данным расследователей, могут быть родственниками чиновников. Например, разрешение получил Александр Карачебан — мужчина с таким же ФИО является отцом прокурора Артема Карачебана.

Депутаты и политики

С помощью системы "Путь" за границу ездили депутаты Одесского горсовета Александр Иваницкий и Алексей Асауленко. Кроме того, пределы Украины дважды покидал заместитель председателя Одесского областного совета Александр Урбанский.

Напомним, депутат Подольского городского совета Ирина Малохович публиковала фото и видео с отдыха на средиземноморском острове. При этом для депутатов местных советов есть ограничения на выезд за границу. Также за границей находился сын начальника Одесского ТЦК.