Зміни розкладу поїздів Кароліно-Бугаз — Одеса з 26 вересня

Потяги на залізничному вокзалі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З 26 вересня до 10 жовтня частина приміських поїздів К.Бугаз — Одеса курсуватиме за тимчасовим графіком. Пасажирам радять уважно перевіряти час прибуття та відправлення. Зміни стосуються двох щоденних рейсів, які тепер робитимуть додаткові зупинки в межах Одеси.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської залізниці.

Реклама

Читайте також:

Які зміни

Тимчасові зміни в русі поїздів сполученням Кароліно-Бугаз — Одеса діятимуть у період з 26 вересня по 10 жовтня. Такі зміни вводять тимчасово, щоб забезпечити зручність пасажирів під час поїздок восени.

Реклама

Поїзд №6342/6341 відправлятиметься за діючим розкладом до станції Одеса-Західна. Далі він робитиме зупинки:

Одеса-Західна — 07:12–07:16;

Одеса-Застава 1 — 07:23–07:25;

Дальницький переїзд — 07:27–07:28;

Одеса-Поїзна — 07:33–07:35;

Одеса-Мала — 07:38–07:40;

Одеса-Головна — 07:45.

Поїзд №6352/6351 також курсуватиме за розкладом до станції Одеса-Західна, після чого зупинятиметься:

Реклама

Одеса-Західна — 20:58–21:03;

Одеса-Застава 1 — 21:10–21:12;

Дальницький переїзд — 21:14–21:15;

Одеса-Поїзна — 21:20–21:21;

Одеса-Мала — 21:24–21:26;

Одеса-Головна — 21:31.

Нагадаємо, ми писали, що через нічну ворожу атаку затримується низка потягів в Україні. Також ми писали, що УЗ запустила нові потяги до Одеси.