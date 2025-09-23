Відео
Одеські електрички змінюють свій розклад — що потрібно знати

Одеські електрички змінюють свій розклад — що потрібно знати

Дата публікації: 23 вересня 2025 14:01
Зміни розкладу поїздів Кароліно-Бугаз — Одеса з 26 вересня
Потяги на залізничному вокзалі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З 26 вересня до 10 жовтня частина приміських поїздів К.Бугаз — Одеса курсуватиме за тимчасовим графіком. Пасажирам радять уважно перевіряти час прибуття та відправлення. Зміни стосуються двох щоденних рейсів, які тепер робитимуть додаткові зупинки в межах Одеси.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської залізниці.

Які зміни

Тимчасові зміни в русі поїздів сполученням Кароліно-Бугаз — Одеса діятимуть у період з 26 вересня по 10 жовтня. Такі зміни вводять тимчасово, щоб забезпечити зручність пасажирів під час поїздок восени.

Поїзд №6342/6341 відправлятиметься за діючим розкладом до станції Одеса-Західна. Далі він робитиме зупинки:

  • Одеса-Західна — 07:12–07:16;
  • Одеса-Застава 1 — 07:23–07:25;
  • Дальницький переїзд — 07:27–07:28;
  • Одеса-Поїзна — 07:33–07:35;
  • Одеса-Мала — 07:38–07:40;
  • Одеса-Головна — 07:45.

Поїзд №6352/6351 також курсуватиме за розкладом до станції Одеса-Західна, після чого зупинятиметься:

  • Одеса-Західна — 20:58–21:03;
  • Одеса-Застава 1 — 21:10–21:12;
  • Дальницький переїзд — 21:14–21:15;
  • Одеса-Поїзна — 21:20–21:21;
  • Одеса-Мала — 21:24–21:26;
  • Одеса-Головна — 21:31.

Нагадаємо, ми писали, що через нічну ворожу атаку затримується низка потягів в Україні. Також ми писали, що УЗ запустила нові потяги до Одеси.

Одеса поїзди Одеська область Новини Одеси потяг
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
