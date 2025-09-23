Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесские электрички меняют свое расписание — что нужно знать

Одесские электрички меняют свое расписание — что нужно знать

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 14:01
Изменения расписания поездов Каролино-Бугаз — Одесса с 26 сентября
Поезда на железнодорожном вокзале в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С 26 сентября по 10 октября часть пригородных поездов К.Бугаз — Одесса будет курсировать по временному графику. Пассажирам советуют внимательно проверять время прибытия и отправления. Изменения касаются двух ежедневных рейсов, которые теперь будут делать дополнительные остановки в пределах Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской железной дороги.

Реклама
Читайте также:

Какие изменения

Временные изменения в движении поездов сообщением Каролино-Бугаз — Одесса будут действовать в период с 26 сентября по 10 октября. Такие изменения вводят временно, чтобы обеспечить удобство пассажиров во время поездок осенью.

Поезд №6342/6341 будет отправляться по действующему расписанию до станции Одесса-Западная. Далее он будет делать остановки:

  • Одесса-Западная — 07:12-07:16;
  • Одесса-Застава 1 — 07:23-07:25;
  • Дальницкий переезд — 07:27-07:28;
  • Одесса-Поездная — 07:33-07:35;
  • Одесса-Малая — 07:38-07:40;
  • Одесса-Главная — 07:45.

Поезд №6352/6351 также будет курсировать по расписанию до станции Одесса-Западная, после чего будет останавливаться:

  • Одесса-Западная — 20:58-21:03;
  • Одесса-Застава 1 — 21:10-21:12;
  • Дальницкий переезд — 21:14-21:15;
  • Одесса-Поездная — 21:20-21:21;
  • Одесса-Мала — 21:24-21:26;
  • Одесса-Главная — 21:31.

Напомним, мы писали, что из-за ночной вражеской атаки задерживается ряд поездов в Украине. Также мы писали, что УЗ запустила новые поезда в Одессу.

Одесса поезда Одесская область Новости Одессы поезд
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации