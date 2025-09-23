Изменения расписания поездов Каролино-Бугаз — Одесса с 26 сентября

Поезда на железнодорожном вокзале в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С 26 сентября по 10 октября часть пригородных поездов К.Бугаз — Одесса будет курсировать по временному графику. Пассажирам советуют внимательно проверять время прибытия и отправления. Изменения касаются двух ежедневных рейсов, которые теперь будут делать дополнительные остановки в пределах Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской железной дороги.

Какие изменения

Временные изменения в движении поездов сообщением Каролино-Бугаз — Одесса будут действовать в период с 26 сентября по 10 октября. Такие изменения вводят временно, чтобы обеспечить удобство пассажиров во время поездок осенью.

Поезд №6342/6341 будет отправляться по действующему расписанию до станции Одесса-Западная. Далее он будет делать остановки:

Одесса-Западная — 07:12-07:16;

Одесса-Застава 1 — 07:23-07:25;

Дальницкий переезд — 07:27-07:28;

Одесса-Поездная — 07:33-07:35;

Одесса-Малая — 07:38-07:40;

Одесса-Главная — 07:45.

Поезд №6352/6351 также будет курсировать по расписанию до станции Одесса-Западная, после чего будет останавливаться:

Одесса-Западная — 20:58-21:03;

Одесса-Застава 1 — 21:10-21:12;

Дальницкий переезд — 21:14-21:15;

Одесса-Поездная — 21:20-21:21;

Одесса-Мала — 21:24-21:26;

Одесса-Главная — 21:31.

