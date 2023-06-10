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Одеські гвардійці показали, як нищать окупантів

10 червня 2023 16:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одеські гвардійці показали, як нищать окупантів
Удар по позиціях окупантів. Фото: скриншот
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Одеські гвардійці знищили окупантів на запорізькому напрямку. Точними влучаннями бійці підрозділу "Ластівка" 11-ї бригади імені Михайла Грушевського НГУ ліквідували російських загарбників, які намагалися заховатися в розбитій будівлі.

Відповідне відео розмістила 11-а бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.

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На відео потрапили кадри, як бійці військової частини Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України знищують російських загарбників, які намагаються укритися в розбитій будівлі. 

"Точними влучаннями бійці підрозділу "Ластівка" 11-ї бригади імені Михайла Грушевського НГУ, призначеного для розвідування та знищення ворожих позицій, роблять смерть ворогам на українській землі", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, нещодавно завдяки точному удару дрона-камікадзе, бійці з підрозділу "Ластівка" 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України знищили ворожий бліндаж. Тим самим одеські гвардійці вчергове продемонстрували свою майстерність.

Нагадаємо, військові з артилерійської 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу продовжують звільняти Україну від окупантів. Цього разу артилеристи вразили ворогів, знищивши гаубицю та бронетехніку на одному з напрямків бойових дій.

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