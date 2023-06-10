Одесские гвардейцы показали, как уничтожают окупантов

Удар по позициям оккупантов. Фото: Скриншот

Одесские гвардейцы уничтожили врагов на запорожском направлении. Точными попаданиями бойцы подразделения "Ласточка" 11-й бригады имени Михаила Грушевского НГУ ликвидировали российских захватчиков, пытавшихся спрятаться в разбитом здании.

Соответствующее видео разместила 11-я бригада имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.

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На видео попали кадры, как бойцы воинской части Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины уничтожают российских захватчиков, пытающихся укрыться в разбитом здании.

"Точные попадания бойцы подразделения "Ласточка" 11-й бригады имени Михаила Грушевского НГУ, предназначенного для разведывания и уничтожения враждебных позиций, совершают смерть врагам на украинской земле", — говорится в сообщении.

Отметим, недавно благодаря точному удару дрона-камикадзе, бойцы из подразделения "Ласточка" 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины уничтожили вражеский блиндаж. Тем самым одесские гвардейцы в очередной раз продемонстрировали свое мастерство.

Напомним, военные из артиллерийской 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода продолжают освобождать Украину от оккупантов. На этот раз артиллеристы поразили врагов, уничтожив гаубицу и бронетехнику в одном из направлений боевых действий.