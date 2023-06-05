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Одеські гвардійці зафільмували як знищили позиції ворога

5 червня 2023 16:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одеські гвардійці знищили ворожий спостережний пункт
Влучання у ворожий спостережний пункт. Фото: Скриншот
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Бійці підрозділу "Ластівка" 11 бригади імені Михайла Грушевського НГУ показали, як влучили дроном-камікадзе у спостережний пункт противника на Херсонщині. Разом із ним знищили й особовий склад окупантів, що перебував у ньому.

Про це повідомляє 11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.

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На відео, яке зафільмували українські військовослужбовці, видно, як ювелірно бійці військової частини Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України виконують свою роботу.

Точним влучанням дрона-камікадзе, бійці підрозділу "Ластівка" 11 бригади імені Михайла Грушевського НГУ,  знищили ворожий спостережний пункт разом з особовим складом, що в ньому перебував в Херсонській області.  

Зазначимо, підрозділи Національної гвардії України, що базуються у Південному оперативно-територіальному об'єднанні, проводять тактичні заняття з особовим складом патрульних підрозділів. Гвардійці з Ізмаїла тренують тактичні дії в складі відділень з оборонною тематикою в лісовій місцевості.

Нагадаємо, в Одесі відкрили меморіал загиблим військовослужбовцям 11 бригади ім. Михайла Грушевського Національної гвардії. Пам’ять про героїв, які віддали за Україну, найцінніше — своє життя, завжди буде в серцях у одеситів. 

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