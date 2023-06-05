Одесские гвардейцы уничтожили враждебный наблюдательный пункт

Попадание во вражеский наблюдательный пункт. Фото: Скриншот

Бойцы подразделения "Ласточка" 11 бригады имени Михаила Грушевского НГУ показали, как попали дроном-камикадзе в наблюдательный пункт противника в Херсонской области. Вместе с ним уничтожили и находившийся в нем личный состав оккупантов.

Об этом сообщает 11-ая бригада имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.

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На видео, запечатленном украинскими военнослужащими, видно, как ювелирно бойцы воинской части Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины выполняют свою работу.

Точным попаданием дрона-камикадзе, бойцы подразделения "Ласточка" 11 бригады имени Михаила Грушевского НГУ, уничтожили вражеский наблюдательный пункт вместе с находившимся в нем личным составом в Херсонской области.

Отметим, что подразделения Национальной гвардии Украины, базирующиеся в Южном оперативно-территориальном объединении, проводят тактические занятия с личным составом патрульных подразделений. Гвардейцы из Измаила тренируют тактические действия в составе отделений по оборонной тематике в лесной местности.

Напомним, в Одессе открыли мемориал погибшим военнослужащим 11 бригады им. Михаила Грушевского национальной гвардии. Память о героях, отдавших за Украину, самое ценное — свою жизнь, всегда будет в сердцах одесситов.