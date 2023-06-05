Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесские гвардейцы сняли как уничтожили позиции врага arrow

Одесские гвардейцы сняли как уничтожили позиции врага

5 июня 2023 16:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Одесские гвардейцы уничтожили враждебный наблюдательный пункт
Попадание во вражеский наблюдательный пункт. Фото: Скриншот
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Бойцы подразделения "Ласточка" 11 бригады имени Михаила Грушевского НГУ показали, как попали дроном-камикадзе в наблюдательный пункт противника в Херсонской области. Вместе с ним уничтожили и находившийся в нем личный состав оккупантов.

Об этом сообщает 11-ая бригада имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.

Читайте также:

На видео, запечатленном украинскими военнослужащими, видно, как ювелирно бойцы воинской части Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины выполняют свою работу.

Точным попаданием дрона-камикадзе, бойцы подразделения "Ласточка" 11 бригады имени Михаила Грушевского НГУ, уничтожили вражеский наблюдательный пункт вместе с находившимся в нем личным составом в Херсонской области.

Отметим, что подразделения Национальной гвардии Украины, базирующиеся в Южном оперативно-территориальном объединении, проводят тактические занятия с личным составом патрульных подразделений. Гвардейцы из Измаила тренируют тактические действия в составе отделений по оборонной тематике в лесной местности.

Напомним, в Одессе открыли мемориал погибшим военнослужащим 11 бригады им. Михаила Грушевского национальной гвардии. Память о героях, отдавших за Украину, самое ценное — свою жизнь, всегда будет в сердцах одесситов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас