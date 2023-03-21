Одеські комунальники стоять на захисті України
Понад дві сотні співробітників Департаменту житлового господарства Одеси несуть службу у лавах Збройних Сил. Відважні комунальники боронять територіальну цілісність України.
Про це повідомила директорка департаменту Наталя Мостовських.
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215 співробітників — це працівники 15 комунальних підприємств та безпосередньо департаменту. В ЗСУ служать 82 співробітники КП "Одесаміськелектротранс" та 46 КП "Теплопостачання міста Одеси", 25 працівників ЖКС Порто-Франківський та 18 КП "Міські дороги".
"Ми віримо у наші ЗСУ та пишаємося кожним, хто захищає країну на полі бою", — наголосила директорка.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Одеській області мобілізовано 116 медичних працівників. Один інтерн вже загинув на фронті.
Зазначимо в Одесі триває набір до добровольчого батальйону "Чорноморська січ". До нього хочуть приєднатися мешканці інших регіонів та іноземці.
Також в Україні почали формувати штурмові бригади "Гвардія наступу", які посилюватимуть Сили оборони та звільнятимуть окуповані території. В Міністерстві внутрішніх справ та в Національній гвардії розповіли, що це за бригади, яке у них завдання, як туди потрапити та які зарплати й пільги гарантуватимуть.