Одеські комунальники стоять на захисті України

Встати на захист країни може кожен

Понад дві сотні співробітників Департаменту житлового господарства Одеси несуть службу у лавах Збройних Сил. Відважні комунальники боронять територіальну цілісність України.

Про це повідомила директорка департаменту Наталя Мостовських.

215 співробітників — це працівники 15 комунальних підприємств та безпосередньо департаменту. В ЗСУ служать 82 співробітники КП "Одесаміськелектротранс" та 46 КП "Теплопостачання міста Одеси", 25 працівників ЖКС Порто-Франківський та 18 КП "Міські дороги".

"Ми віримо у наші ЗСУ та пишаємося кожним, хто захищає країну на полі бою", — наголосила директорка.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Одеській області мобілізовано 116 медичних працівників. Один інтерн вже загинув на фронті.

Зазначимо в Одесі триває набір до добровольчого батальйону "Чорноморська січ". До нього хочуть приєднатися мешканці інших регіонів та іноземці.

Також в Україні почали формувати штурмові бригади "Гвардія наступу", які посилюватимуть Сили оборони та звільнятимуть окуповані території. В Міністерстві внутрішніх справ та в Національній гвардії розповіли, що це за бригади, яке у них завдання, як туди потрапити та які зарплати й пільги гарантуватимуть.