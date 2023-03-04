Понад сотня одеських медиків були мобілізовані
З початку повномасштабного вторгнення в Одеській області мобілізовано 116 медичних працівників. Один інтерн вже загинув на фронті.
Про це на брифінгу заявила директорка департаменту охорони здоров’я Одеської обласної військової адміністрації Наталія Одарій-Захар’єва.
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Нині в регіоні не вистачає 80 лікарів з медицини невідкладних станів. Втім Одеська область займає перше місце в Україні за доступністю медичних послуг.
"Сьогодні ми маємо гарні лікарні, які забезпечені коштовним обладнанням, паливо-мастильними матеріалами, медикаментами, генераторами. Наші лікарні повністю готові працювати під час блекаутів і не тільки один день. Ми маємо можливість надавати якісну медичну допомогу для мешканців регіону, і для внутрішньо переміщених осіб, котрих зараз 250 тисяч людей, і для військових", — зазначила Наталія Одарій-Захар’єва.
Нагадаємо, в Одесі триває набір до добровольчого батальйону "Чорноморська січ". До нього хочуть приєднатися мешканці інших регіонів та іноземці.
Також в Україні почали формувати штурмові бригади "Гвардія наступу", які посилюватимуть Сили оборони та звільнятимуть окуповані території. В Міністерстві внутрішніх справ та в Національній гвардії розповіли, що це за бригади, яке у них завдання, як туди потрапити та які зарплати й пільги гарантуватимуть.