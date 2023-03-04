Более сотни одесских медиков были мобилизованы

Врачи работают круглосуточно

С начала полномасштабного вторжения в Одесской области мобилизовано 116 медицинских работников. Один интерн уже погиб на фронте.

Об этом на брифинге заявила директор департамента здравоохранения Одесской областной военной администрации Наталья Одарий-Захарьева.

В настоящее время в регионе не хватает 80 врачей по медицине неотложных состояний. Впрочем, Одесская область занимает первое место в Украине по доступности медицинских услуг.

"Сегодня мы имеем хорошие больницы, которые обеспечены ценным оборудованием, горюче-смазочными материалами, медикаментами, генераторами. Наши больницы полностью готовы работать во время блекаутов и не только один день. Мы имеем возможность оказывать качественную медицинскую помощь для жителей региона, и для внутренне перемещенных" лиц, которых сейчас 250 тысяч человек, и для военных", — отметила Наталья Одарий-Захарьева.

Напомним, в Одессе продолжается набор в добровольческий батальон "Черноморская сечь". К нему хотят присоединиться жители других регионов и иностранцы.

Также в Украине начали формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", которые будут усиливать Силы обороны и освобождать оккупированные территории. В Министерстве внутренних дел и в Национальной гвардии рассказали, что это за бригады, какая у них задача, как туда попасть и какие зарплаты и льготы будут гарантировать.